[e공시 눈에 띄네]코스피-2일

<장 마감 후 주요 공시>

◆ 동원F&B=240억 규모 세중 주식 502만3023주 취득 결정

◆ 진흥기업=지분 매각 보도 관련 다양한 전략적 검토를 진행 중이나 현재까지 구체적으로 결정된 바 없다고 답변

◆ HDC현대산업개발=제이피개발과 1709억 규모 경산 아이파크 2차 신축 공사 수주 계약 체결

◆ 세원이앤씨=DAELIM RUSSIA LLC와 93억 규모 플랜트 기기 공급계약 체결

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr