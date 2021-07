"일방적으로 썸 끝내" 악플에…이승환 "사리 분별 제대로 하시길" 경고

[아시아경제 권서영 기자] 가수 이승환이 자신으로 인해 마음 고생을 했다는 주장을 펼친 한 누리꾼을 향해 경고를 던졌다.

오늘(4일) 이승환은 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 앞서 올린 게시물에 달린 한 누리꾼의 댓글을 캡처한 사진을 올렸다. 누리꾼 A씨가 올린 해당 댓글에는 "갑자기 일방적으로 썸 끝내고 이유도 얘기 안 해주고. 그동안 연애를 하겠다 말했다 이랬다 저랬다 해서 마음고생만 시키고. 오랜 시간 내 노력은 어찌 보상을 받을까", "살고 싶지 않다. 너무 아프다" 등의 내용이 적혀 있었다.

이에 이승환은 답글을 통해 "지난번에 저와 약속했다며 드림팩토리(현 소속사)에 무단침입하신 분이냐. 더 이상 묵과하지 않겠다"고 답변했다. 그러자 A씨는 "조용히 미안하다고 마음이 변했다거나 다른 여자가 생겼다거나, 따뜻하게 그만하자고 이야기했으면 이렇게까지 하지 않았을 것이다", "일방적 통보로 끝내고 약 올리듯이 언행하는 건 어른답지 못하다. 고소하고 싶으면 하라. 난 거짓말 하는 것 아니니까 괜찮다"고 재차 댓글을 달았다.

이승환은 "DM(다이렉트 메시지)으로 이런 행동을 하는 분들이 많이 계신다"며 평소에도 이와 유사한 사태를 겪은 적이 있음을 고백했다. 또한 이승환은 "다른 팬을 욕하는 분들도 계시고 돈을 빌려달라는 분들도 계신다. 상스럽거나 음란한 말로 성희롱 하시는 분들 말고는 그냥 두었다"고 설명했다. 그러나 그는 "제 게시물에 댓글로 이러는 건 아니다"라며 A씨의 댓글을 언급했다. 이는 A씨가 공개적인 댓글을 통해 남긴 해당 발언이 모두 허위 사실이라는 요지로 풀이된다.

이어 이승환은 A씨를 향해 "예전에 제가 차단했다고 하는 걸 보니 (A씨가 과거부터 해온 발언의) 수위가 높았던 모양이다"라고 지적했다. 이어 "매사 조심하고 절제하며 살고 있는데 이런 거짓까지 받아줄 여유가 제게 없다"며 "사리 분별을 제대로 하시길 바란다"라고 비판을 담은 글을 마무리했다.

한편 누리꾼들은 이승환의 폭로 게시물을 두고 "(A씨가) 그만 멈추어 주기를 바란다. 댓글의 내용만 보고 있어도 불쾌해진다", "공개적인 SNS의 댓글로 저런 식의 허위 발언을 하는 것은 다분히 악의적이지 않나", "의도적인 거라면 사실상 명예훼손이나 다름없다", "이번 건만이 아니더라도 과거 개인 메시지를 통해 무리한 요구나 성희롱성 발언을 남긴 사람들도 반성해야 한다" 등의 반응을 보였다.

