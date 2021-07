▲정규윤(전 고창학원 이사장)씨 별세, 정광진(한국온라인 데이터 랩 대표)·정석진(국민일보 편집부 부장)·정봉진(고창여고 교사)·정희진(화가)·정양진·정채진씨 부친상, 강형태(쎄코 연구소실장)·박성수(박성수 치과원장)씨 빙부상, 한혜숙(네이필티 대표)·오윤희·한소영(중앙중 교사)씨 시부상= 4일 전북 고창 새고창장례식장, 발인 6일 오전 9시, (063)563-1001

