'中 알몸 김치' 파동에도…식당들 "바꿀 생각 없다"

[아시아경제 권서영 기자] 이른바 중국산 '알몸 김치' 파동에도 국내의 대다수 식당에서 중국산 김치의 사용이 크게 줄어들지 않은 것으로 알려졌다.

오늘(4일) 한국외식산업연구원은 올해 4월 20~30일에 걸쳐 국내 음식전 1천여 곳을 대상으로 실시한 '외식업체 중국산 김치 파동 영향 실태조사' 결과를 발표했다. 이에 따르면 중국산 김치 파동 전구의 수입 김치 구매 비율은 47.1%에서 43.1%로 4.0%p 감소하는 데에 그쳤다. 국내로 수입되는 김치는 사실상 100%가 중국산이다.

해당 조사에서 중국산 김치 파동 이후 국산 김치로 바꿀 의향이 있냐는 질문에는 '없다'는 응답이 67.9%에 달했다. 이 응답을 업종별로 살펴보면 중식(81.2%), 서양식(70.0%), 김밥 및 기타 간이음식점(69.9%), 한식(62.6%), 일식(50.0%) 순으로 나타났다.

또 수입산 김치를 국산으로 바꾸지 않은 이유를 묻는 문항에서는 국산 김치의 단가가 비싸기 때문이라는 응답이 53.2%로 가장 높은 비율을 보였다. 이어 현재 구매하는 수입산 김치가 믿을 만해서라는 응답이 18.0%, 수입산을 이용해도 고객의 항의가 없어서라는 응답이 17.6%, 단무지 등으로 대체하고 있다는 응답이 6.6%로 뒤를 이었다.

실제로 중국산 김치 파동에도 올해의 김치 수입액은 작년과 비교했을 때 큰 차이를 보이지 않고 있는 것으로 나타났다. 관세청의 수출입 무역통계에 따르면 지난 1월부터 5월까지의 김치 수입액은 총 5천932만4천달러(한화 약 673억원)으로 작년 동기보다 2.7% 감소하는 데에 그쳤다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr