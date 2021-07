[아시아경제 임철영 기자] 일본 시즈오카현 폭우로 산사태가 발생해 20여명이 행방불명됐다.

3일 NHK에 따르면 시즈오카현 아타미시 아즈산에서 이날 오전 10시30분 폭우로 인한 산사태가 발생해 인근 주택을 덮쳤다.

NHK는 20여명이 떠내려가 생사를 알 수 없는 상황이라고 보도했다. 시즈오카현은 자위대에 구조를 요청하는 한편 현장 정보 수집에 집중하고 있다.

교도통신 역시 이날 산사태로 주민 20여명이 떠내려갔다는 정보가 있다고 전했다. 일본에서는 48시간 동안 시즈오카현과 가나가와현을 중심으로 최대 400~500mm 폭우가 쏟아졌다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr