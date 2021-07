‘집콕 라이프’ 풍요롭게 하는 홈카페 아이템 인기

집콕 기간 길어지며 홈카페·홈바 트렌드 확산

에스프레소 머신·스파클링 정수기 등 인기↑

[아시아경제 김희윤 기자] 코로나19로 장기화 된 집콕 생활에 홈카페와 홈바가 하나의 트렌드로 자리잡은 가운데 관련 시장은 올해도 점차 확장될 전망이다.

4일 업계에 따르면 5인 이상 집합금지에 따라 가정에서 커피·음주 관련 제품 수요가 급증한 것으로 나타났다. 관세청 수출입 무역통계를 보면 지난 한 해 동안 에스프레소 머신 등 커피기기 수입액은 사상 최대인 1억2054만달러로 전년 대비 35% 증가했다. 작년 10월 농림축산식품부와 한국농수산식품공사 발표에 따르면, 응답자의 65.7%가 코로나19 이후 음주 장소를 변경했으며, 이중 87.3%는 자신의 집으로 음주 장소를 바꿨다. 홈카페, 홈바는 올해도 인기를 누릴 전망이다. 내 집을 낮에는 홈카페, 밤에는 홈바로 만들어주는 아이템 세 가지를 소개한다.

신선한 탄산수로 홈메이드 에이드 완성

이제는 집에서도 청량한 에이드를 마음껏 즐길 수 있다. 에이드와 스파클링 음료를 위한 코웨이 ‘AIS 정수기 3.0 스파클링’을 이용하면 바로 시원한 에이드를 만들 수 있기 때문이다. ‘AIS 정수기 3.0 스파클링’은 신선한 탄산수와 풍부한 얼음, 물을 제공하며, 추출 시마다 탄산수를 바로 생성하기 때문에 언제나 신선한 탄산수를 즐길 수 있다. 탄산의 세기를 3단계로 조절할 수 있어 다양한 음료를 원하는 취향대로 탄산의 농도를 맞춰 추출할 수 있다. 얼음과 냉수를 각각 생성하는 듀얼 냉각 시스템 또한 장착되어 얼음 사용량이 많은 여름철에도 풍부한 얼음을 즐길 수 있다. 얼음을 만드는 핵심 부품은 모두 스테인리스로 구성되어 있어 불순물이나 잔여물이 전혀 없이 완벽하게 정제된 얼음을 생성한다.

12가지 커피를 원터치로…집에서 즐기는 깊고 진한 커피

집에 홈 에스프레소 머신이 있다면 집에서도 바리스타가 내린 듯 맛있고 신선한 커피를 즐길 수 있다. 필립스 ‘5400 라떼고’는 디지털 컬러 디스플레이에서 에스프레소부터 아메리카노, 카페라떼 등 총 12가지 커피 메뉴를 원터치로 내릴 수 있다. 정교한 커스터마이징 기능으로 원두 분쇄 굵기부터 커피 강도, 커피 양까지 손쉽게 조절하여 내 취향에 딱 맞는 커피를 즐길 수 있다. 필립스만의 특허 받은 라떼고 밀크 시스템은 번거로운 우유 거품 생성 과정 없이 버튼만 누르면 빠르고 간편하게 부드럽고 깊은 풍미의 우유 베이스 커피를 완성한다. 라떼고 밀크 시스템은 우유 컵과 하나의 노즐로 구성되어 사용 후 손쉽게 분리해 15초 안에 세척이 가능하다.

집에서 즐기는 신선한 와인, 시원한 맥주

집에서 즐기는 신선한 와인과 시원한 맥주는 홈라이프를 즐기는 이들에게 안성맞춤이다. 삼성 ‘비스포크 큐브 냉장고’는 5도부터 18도까지 보관 품목에 최적화된 온도 설정이 가능할 뿐 아니라 소비자들이 자신의 취향과 라이프스타일까지 반영해 내부 수납 구성을 선택할 수 있다. 컴팩트한 사이즈로 어디에든 놓을 수 있고 다양한 온도 조절 기능을 통해 일반적인 냉장고 기능뿐만 아니라 화장품 냉장고, 와인셀러, 맥주 냉장고 등으로 활용할 수 있는 것 또한 장점이다. 집안은 물론, 집 밖에 있을 때에도 SmartThings 앱으로 온도를 확인하고 변경할 수 있으며, 도어가 열려 있거나 온도에 변화가 발생하면 알림이 와 바로 조치를 취할 수 있다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr