[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 세월호 특검 수사기간 연장 요청을 2일 승인했다.

박경미 청와대 대변인은 "문 대통령은 이날 오후 5시 20분경 '4·16 세월호 참사 증거자료의 조작·편집 의혹 사건 진상규명을 위한 특별검사'의 수사기간 30일 연장 요청을 승인했다"고 밝혔다.

이지은 기자 leezn@asiae.co.kr