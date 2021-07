[아시아경제 조성필 기자] 우리금융지주 우리금융지주 316140 | 코스피 증권정보 현재가 11,550 전일대비 100 등락률 +0.87% 거래량 1,235,915 전일가 11,450 2021.07.02 15:30 장마감 관련기사 숨고르는 은행株, 하반기 다시 뛴다[e공시 눈에 띄네]코스피-21일우리금융지주, 우리금융캐피탈 주식 237억 규모 추가취득 close 가 중간(분기)배당을 위한 주주명부 폐쇄를 결정했다고 2일 공시했다. 이번 공시는 정관 제60조(중간배당)에 의거한 권리주주 확정을 위한 건으로 주주명부폐쇄 기준일은 이달 30일이다.

우리금융 관계자는 "올해 우리금융의 재무실적이 크게 개선될 것으로 예상되는 가운데 중간배당을 위한 기준일을 결정하는 공시"라며 "코로나19가 종료되진 않았으나 시장과의 소통을 통해 강조해온 주주가치 제고노력에 대한 신뢰성을 높일 것으로 보인다"고 밝혔다.

