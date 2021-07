[아시아경제 이정윤 기자] 코로나19 선별진료소에서 의사를 밀치고 경비원을 협박한 40대 남성이 경찰에 검거됐다.

2일 경찰에 따르면 서울 강동경찰서는 폭행과 특수협박 등의 혐의로 A(45)씨를 체포해 조사 중이다.

A씨는 전날 오전 강동구 둔촌동 중앙보훈병원 선별진료소에서 검사를 받기 위해 대기하던 중 "검사 대기시간이 너무 길다"며 소동을 벌인 것으로 알려졌다. 그는 의사에게 머리를 들이밀며 밀치고 이를 말리던 경비원에게 주머니에 있던 흉기를 꺼내 보이며 위협한 혐의를 받는다.

공상군경 3급 판정을 받은 A씨는 최근 우울증이 심해져 병원에 입원하기 위해 검사를 받고자 했던 것으로 전해졌다. 경찰은 A씨를 조사한 뒤 병원에 입원시킬 예정이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr