野 대선 주자들 "이재명, 충격 넘어 경악적 역사 인식…공개 토론하자"

李 "대한민국 친일세력이 미 점령군과 합작해서 지배" 발언에

[아시아경제 이현주 기자] 경북 안동에서 이재명 경기도지사가 한 발언을 두고 야권 대선 주자들이 맹비난을 퍼부었다.

유승민 전 의원은 2일 자신의 페이스북에 "이재명 지사가 안동에서 '대한민국은 친일세력이 미 점령군과 합작해서 지배했다, 나라가 깨끗하게 출발하지 못했다'라고 했다"면서 "대한민국의 출발을 부정하는 이 지사의 역사 인식이 참으로 충격적"이라고 했다.

유 전 의원은 "대한민국의 출발을 부정하는 이 지사의 역사 인식이 참으로 충격적"이라면서 "오늘의 대한민국이 있게 한 우리 선조들의 피와 땀은 어디로 갔느냐"고 말했다. 이어 "이 지사가 만약 대통령이 된다면 점령군 주한미군을 몰아낼 것인지 답을 듣고 싶다"며 "대한민국의 출발이 깨끗하지 못했다는 비뚤어진 역사 인식을 가진 사람에게 나라를 맡겨서야 되겠냐"고 물었다.

원희룡 제주도지사는 공개 토론을 제안했다. 원 지사는 "충격을 넘어 경악스런 역사 인식"이라면서 "미국은 대한민국 정부 수립을 지지하고 6·25 전쟁에서 북한·중국에 맞서 함께 싸웠다. 한국과 미국은 피로 맺은 혈맹"이라고 강조했다.

또 "중국이 우리와 함께 일본에 맞서 싸웠으니 6·25는 잊고 우리가 중국과 손 잡아야 한다는 뜻이냐"며 "이 지사가 말한 '새로운 대한민국, 이재명은 합니다'가 설마 러시아·중국·북한과 손 잡는 나라를 말하는 것이냐"고 반문했다.

하태경 국민의힘 의원도 "이 지사님, 대한민국은 미군정과 친일파가 세운 나라가 아니다"라면서 "독립운동가들과 민초들이 세우고 지킨 나라"라고 했다. 하 의원은 "한민당 후신 민주당이야 말로 친일파의 후예들"이라며 "어디서 무슨 교육을 받았는지 모르겠지만 역사 공부 기초부터 다시 하시기 바란다"고 지적했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr