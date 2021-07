'우주여행' 버진갤럭틱의 리처드 브랜슨, 11일 시험비행 탑승

[아시아경제 김수환 기자] 영국의 억만장자 리처드 브랜슨이 이끄는 우주 여행 기업 버진갤럭틱이 오는 11일 시험 비행을 할 전망이다. 브랜슨이 직접 우주선에 탑승해 시험 비행에 합류할 것으로 예고되면서 우주 탐사 경쟁자인 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 제프 베이조스 아마존 CEO를 제치고 가장 먼저 우주로 가게 될 수 있을지 관심이 집중되고 있다.

1일(현지시간) 버진갤럭틱은 오는 11일 시험 비행을 할 것이라고 예고하며 이번 비행에 브랜슨도 탑승할 것이라고 밝혔다.

브랜슨은 성명을 내고 "지난 16년간의 연구를 거쳐 버진갤럭틱이 우주 여행 산업을 선도하게 될 위치에 올랐다"며 "여행객들에게 특별한 경험을 선사해줄 수 있는 우주 여행의 완성을 위한 여정에 참여할 수 있게 돼 영광이다"라고 전했다.

이날 발표로 버진갤럭틱은 뉴욕증시 시간외거래에서 전거래일대비 25% 상승한 54.18달러를 기록했다.

이로써 버진갤럭틱은 4번째 시험 비행을 하게 됐다. 버진갤럭틱에 따르면 이번 비행은 약 20초간 진행될 예정이며 브랜슨을 비롯해 2명의 조종사와 3명의 과학자들이 탑승할 계획이다.

버진갤럭틱은 이번 시험 비행에서 객실 환경을 미리 체험해보며 향후 개선을 위한 방안을 도출할 전망이다. 또 이번 시험 비행은 버진갤럭틱 최초로 트위터, 유튜브, 페이스북 등에서 생중계될 예정이다.

앞서 버진갤럭틱은 지난달 25일 미 연방항공국(FAA)으로부터 사상 첫 우주 관광 면허를 획득했다. 회사는 이르면 내년 초를 목표로 실제 탑승객을 태우는 우주 여행 프로그램을 시작할 계획이다.

버진갤럭틱은 2004년 브랜슨이 우주 관광을 위해 세운 기업이다. 이 회사는 우주 관광 분야에서 베이조스가 이끄는 블루오리진과 머스크가 이끄는 스페이스X와도 경쟁하고 있다.

베이조스는 앞서 지난달 블루오리진의 첫 시험 비행을 오는 20일에 진행할 것이라고 밝혔으며 베이조스 역시 비행선에 직접 탑승할 것이라고 전했다.

