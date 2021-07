임광현 서울청장, 국세청 차장 임명…서울청장에는 임성빈 부산청장

김재철 서울청 조사3국장, 중부청장으로

김창지 중부청장, 부산청장 임명

[세종=아시아경제 김현정 기자] 임광현 서울지방국세청장이 차기 국세청 차장으로 임명됐다. 서울청장 자리에는 임성빈 부산청장이, 중부청장과 부산청장에는 각각 김재철 서울청 조사3국장과 김창지 중부청장이 자리를 옮겼다.

국세청은 1일 "오는 5일자로 고위직 가·나급 정기 인사를 실시해 이달 초 명예퇴직에 따라 발생한 공석을 신속히 충원하기로 했다"면서 이 같이 밝혔다.

임광현 차기 국세청 차장은 지난 1995년 행정고시 제38회로 공직에 입문해 국세청 조사국장, 서울청 조사1국장, 중부청 조사1국장 등을 지냈다. 서울청장으로 재직하면서 코로나19 위기 상황 속 적극적 세정 지원을 펼쳐 국민 경제 활성화에 기여하고, 공정 사회를 역행하는 탈세 행위에는 엄정한 세무 조사를 시행해 과세의 공평성을 높였다는 평가다.

임성빈 차기 서울청장은 1994년 행시 37회이며 부산청장, 국세청 법인납세국장, 서울청 조사4국장 등을 역임했다. 부산청장으로 재직하면서 납세자 맞춤형 성실 납세 지원을 통해 국가 재정 수요를 안정적으로 조달하고, 지역 경제 활성화를 위한 적극 세정지원을 추진했다. 민생침해 사업자?세법질서 훼손자 등 불공정 행위자에 대해서는 엄정한 세무조사를 실시한 바 있다.

김재철 서울청 조사3국장은 차기 중부청장으로 내정됐다. 1986년 8급 특별 채용으로 공직에 입문해 국세청 대변인 등을 주요 직위를 고루 역임했다. 서울청 조사3국장 시절 새 탈루 유형을 분석한 뒤 대응 방안을 선제적으로 발굴해 고도화한 부동산 탈세에 엄정히 대응했으며, 불법 고액 상속?증여 행위에 대해서는 새로운 과세논리를 개발해 세금 없는 부의 대물림 방지에 크게 기여했다는 평가다.

김창기 차기 중부청장은 1994년 행시 37회로 중부청장, 국세청 개인납세국장 및 감사관 등 주요 직위에 두루 재직했다. 중부청장 재직 당시 신종업종?취약분야에 대한 신고도움자료 제공을 확대해 수요자 중심의 성실신고 지원강화로 세입예산의 안정적 조달에 크게 기여했다. 고의적?악의적 체납자등 불공정 탈세 행위자에 대해서는 엄정하고 단호하게 대처하는 등 조세정의 확립에 앞장섰다는 설명이다.

고위 나급 인사 대상자는 강민수 국세청 법인납세국장과 이판식 부산청 징세송무국장으로 각각 대전청장, 광주청장으로 임명됐다. 강 차기 대전청장은 1994년 행시 37회로 국세청 법인납세국장, 국세청 징세법무국장, 국세청 기획조정관 등을 거쳤다. 이판식 차기 광주청장은 1986년 8급 특채로 공직생활을 시작하고 산지방국세청 징세송무국장, 중부지방국세청 납세자보호담당관 등을 역임했다.

