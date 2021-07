[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 김삼호 광주광역시 광산구청장이 청소노동자들의 새벽 노동현장에서 민선7기 4년 차의 첫날을 열었다. 김 청장은 시설관리공단 임원진 및 환경직 직원들을 격려하고 함께 사고 없는 안전 광산을 만들어 가자고 다짐했다.

