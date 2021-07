창원시, 우리집 신박한 정리! 정리수납 교육 운영

드림스타트 주양육자 정리 정돈 습관 배우는 기회 가져

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경남 창원시는 1일 드림스타트 사례관리 주양육자 20명을 대상으로 '우리 집 신박한 정리! 정리수납 교육'을 진행했다고 밝혔다.

이번 교육은 청소 및 정리 습관을 통해 청결한 주거 환경을 제공하기 위해 마련됐다.

참가자들은 정리 수납의 이론 교육과 정리수납 방법을 교육받았다.

부모들은 "그동안 정리·정돈하는 방법이 어려워 고민이 많았는데 이번 교육을 통해 집을 정돈하겠다"며 "교육 참여에 만족한다"고 말했다.

장규삼 창원시 보육청소년과장은 "자녀들이 정리 정돈 습관을 갖고 자랄 수 있도록 정리 수납 교육을 운영하게 됐다"며 "자녀를 위해 앞으로 다양한 교육과 서비스를 지원하겠다"고 말했다.

한편 창원시 드림스타트는 다양한 프로그램을 운영하고 있으며, 지난 10일에는 아동 20명을 대상으로 스스로 정리 정돈 수납하는 교육을 진행했다.

