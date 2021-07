속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종 대응 추진단은 '7월 예방접종 시행계획'을 1일 발표했다.

해당 계획에 따르면 철강·자동차 등 대규모 사업체 중 상시 가동이 필요한 사업장은 종사자 접종의 접근성과 편의를 도모하기 위해 부속의원을 통한 자체접종을 실시한다.

자체 접종이 가능한 부속의원 보유 사업장 중 희망하는 사업장 44곳 종사자 39만명(협력업체 직원 포함)에 대해 모더나 백신을 활용하여 7월 말부터 접종을 시작한다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr