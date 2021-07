◇4급 지방서기관 전보

▲행정문화국장 이남재 ▲복지환경국장 김인숙

◇5급 지방사무관 승진

▲산업건설국장 직무대리 이대형 ▲산림공원과장 양진수 ▲주택토지과장 직무대리 국연호 ▲농촌지원과장 직무대리 장취균 ▲의회사무과 전문위원 직무대리 김상기 ▲강진면장 직무대리 노창래

◇직위승진(지방농촌지도관)

▲농업기술센터 소장 김성규

