한화손보, 아나필락시스 진단비 보장 운전자보험 출시

한화손해보험은 아나필락시스 진단비 특약을 더해 '차도리 ECO 운전자상해보험'을 새로 출시한다고 1일 밝혔다.

형사합의금 보장금액을 확대하고 운전중 차대차사고 부상발생금(무과실시 2배 지급) 특약을 신설했다. 또 보험만기까지 무사고시 축하보너스를 지급하는 것이 특징이다.

대인형사합의실손비 가입 후 사망 사고시 최대 1억5000만원까지 보상하는 이 상품은 4주 이상 6주 미만 사고에 대해 최대 700만원까지 보장한다.

운전자가 차대차 사고로 부상을 입고, 무과실(상대방 일방과실)로 확인이 되면 부상등급에 따라 가입금액의 2배를 보상하는 무과실확대 운전중 차대차사고 부상발생금 특약을 신설했다.

개방성골절진단비, 특정상해성탈구진단비 보장특약과 응급의료 아나필락시스 진단비(연간 1회한)도 탑재했으며, 보험만기까지 납입면제에 해당하는 사고가 없는 경우 총 납입보험료의 최대 10%까지 환급하는 제도를 도입했다.

가입연령은 운전자보장형은 만 18~80세까지, 상해보장형은 최대 80세까지 가입이 가능하다. 보험기간은 최대 30년까지 설계할 수 있다.

