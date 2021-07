부경대생 논문이 세계적 권위 영국왕립학회 학술지에 올라 … 물리학과 박사과정 김민재 씨

부경대 물리학과 김민재 씨. 썝蹂몃낫湲 븘씠肄

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 부경대 박사과정 김민재 학생의 논문이 저명한 영국왕립학회 학술지에 올라 눈길을 끈다.

국립 부경대학교(총장 장영수)는 물리학과 박사과정 김민재 학생(지도교수 백승기)의 논문이 영국왕립학회 주요 학술지 ‘Proceedings of the Royal Society B’에 출판됐다고 1일 밝혔다.

영국왕립학회는 1660년 런던에서 창립된 세계 최고 권위의 학술단체 중 하나다.

김민재 학생과 백승기 교수는 경북대 경제학과 최정규 교수와 함께 논문 ‘반복되는 죄수의 딜레마에서 자기 확신적 평형으로서의 승자-유지-패자-변화 전략(Win-Stay-Lose-Shift as a self-confirming equilibrium in the iterated Prisoner’s Dilemma)’을 이 학술지 최신호에 게재했다.

이 논문은 개인과 집단의 이익이 충돌할 때 관찰학습이 개인의 결정에 미치는 영향을 통계적 추론의 관점에서 분석한 연구다.

연구진은 타인의 결정 과정을 누구든 원하면 따라할 수 있다는 기존의 암묵적 가정 대신 문화적 전승의 불확실성을 계산에 포함했다.

이성적인 행위자들 사이에서조차 단순한 적자생존 원리와는 다른 행동 규칙이 선택될 수 있음을 수학적으로 보였다.

부경대 백승기 교수는 “최근 주목받는 기계학습 분야가 보여주듯 학습을 하나의 물리적 과정으로 개념화하는 작업이 절실히 필요하다. 이 연구가 그와 같은 이론 틀을 제시해 인간 협력의 기작에 대해서도 시사점을 줄 것”이라고 말했다.

백승기 교수 연구팀은 물리학과 사회과학, 계산과학을 아우르는 학제적 연구를 활발히 수행하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr





