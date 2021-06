◇4급 지방서기관 전보

▲보건소장 직무대리 김대인

◇5급 지방사무관 승진

▲의회사무과 전문위원 전용운 ▲홍농읍장 김관필 ▲대마면장 박후주 ▲보건정책과장 신정민 ▲의회사무과 전문위원 강성경 ▲재무과 장국환 ▲보건소 김미란

◇5급 지방사무관 전보

▲기획예산실장 백형진 ▲인구일자리정책실장 김점기 ▲경제에너지과장 김용연 ▲노인가정과장 장남종 ▲농업개발과장 신유현 ▲의회사무과장 장철희 ▲백수읍장 이효신 ▲불갑면장 김두원 ▲사회복지과장 김선휘

