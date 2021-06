이재명, 7월1일 오전 7시30분 '비대면 오디오' 대선 출마선언

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 여권 내 유력 대선 후보인 이재명 경기도지사가 7월1일 오전 7시30분 영상을 통해 출마를 선언한다. 이날 출마 선언은 유튜브와 페이스북을 통해 볼 수 있다.

이 지사 측 관계자는 "코로나19 변이 바이러스가 창궐하는 등 심각성이 가시지 않고 있어 비대면 오디오 출마선언을 하게 됐다"고 배경을 설명했다.

이 지사는 이어 오전 8시 현충원과 현충탑을 참배한 뒤 무명 용사 묘역도 찾는다. 일정은 모두 공개로 진행된다.

또 오전 9시20분에는 여의도 글래드호텔 그랜드볼륨홀에서 공명선거 실천 서약식 및 프레스데이를 갖는다.

같은 날 오후 5시에는 경북유교문화회관(유림서원)과 경북 안동시 포도길8에 자리한 이육사 생가를 차례로 방문한다.

이 지사는 이날 유림서원 방문 뒤 고향인 안동에 있는 선친 묘소도 찾는다.

이 지사는 다음 날인 2일 오전 10시30분에는 비디오 회의 프로그램인 '줌'을 활용해 비대면 기자간담회를 연다.

이어 오후 2시30분에는 전남도청을 비공개로 찾아 상생발전 공동합의문 체결식을 갖는다. 이 지사는 체결식 후에는 전남도당을 방문할 예정이다.

