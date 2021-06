SK넥실리스, 정읍시와 시그니처 명물 만들어 지역경제 활성화

[아시아경제 황윤주 기자] SKC SKC 011790 | 코스피 증권정보 현재가 158,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 309,413 전일가 158,500 2021.06.30 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]매력적인 2차전지 소재 종목은…화학 강한주가 반등 기대코스피 3300과 2분기 실적시즌 개막SK텔레시스, 통신장비·유지보수사업 팬택에 매각 close 의 동박제조 투자사 SK넥실리스가 정읍시와 함께 지역경제 활성화에 나선다. 정읍시만의 매력을 드러낼 관광상품을 만들고 정읍시 소상공인이 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원한다.

김영태 SK넥실리스 대표는 30일 전북 정읍시청에서 유진섭 정읍시장과 이 같은 내용을 담은 지역사회 상생기반 구축을 위한 업무협약을 체결했다. 지역사회에 직접 도움이 될 수 있도록 정읍시와 공동TF를 구성하고 활성화 노력을 지속적으로 추진한다는 내용이다.

구체적으로는 정읍만의 시그니처 거리를 조성한다. 우선 지역 내 비어있는 매장을 리모델링해 검증받은 청년 창업팀을 초청해 팝업 스토어 방식으로 운영한다. 정읍만의 특색있는 명물을 개발해 정읍에서만 볼 수 있는 거리를 만들겠다는 계획이다.

동시에 지역 내 소상공인도 시그니처 거리에서 함께 성장할 수 있도록 소상공인 지원 프로그램을 운영한다. 지역 소상공인을 선발해 역량강화 교육, 전문가 1대1 코칭, 컨설팅 지원 등 맞춤교육을 진행하고 공간 리모델링도 지원한다.

푸드트럭 축제를 정기적으로 개최해 전국의 맛집 트럭을 초청하고 지역 맛집 부스를 운영하는 방안도 추진한다. 특히 내장산이 있는 정읍의 아름다운 자연환경을 느낄 수 있는 트래킹 코스를 개발하고, 걷기 대회도 개최한다. 단풍철이 아닌 평상시에도 관광객이 찾도록 유도하기 위해서다.

정읍을 찾은 방문객이 숙박하는 ‘투어하우스’도 구축한다. 공실이 많거나 오래된 모텔을 장기임대한 뒤 리모델링해 합리적인 가격으로 제공하겠다는 계획이다.

SK넥실리스 김영태 대표는 "지역사회의 일원으로서 상생 노력이 결실을 맺도록 최선을 다해 지역경제 활성화에 기여하고 사회적 가치를 늘려가겠다"고 말했다.

