북한 매체, "일본, 도쿄 올림픽 정치적 이용 비난"

[아시아경제 유인호 기자] 북한이 30일 일본의 올림픽 경기장 내 욱일기 허용과 지도 속 독도 표기, 일본인 금메달리스트 코너에 손기정 선수 배치 논란 등을 지적하며 도쿄올림픽을 정치적으로 이용하고 있다고 비판했다.

대외선전매체 '우리민족끼리'는 이날 '도쿄올림픽과 일본의 정치적 야심' 제목 논평에서 "일본이야말로 올림픽마저 불순한 정치적 야망 실현에 악용하려 드는 오늘의 아시아판 나치 범죄국가"라고 맹비난했다.

이어 "도쿄 올림픽 전야에 기본 이념은 어디 가고 일본의 역사 왜곡과 영토강탈 야망, 피 묻은 침략 역사에 대한 미화분식만이 배회하고 있지 않느냐"고 지적했다. 그러면서 "도쿄 올림픽 종목에 남의 나라에 대한 영토 강탈과 역사 왜곡이 새로 추가됐느냐"고 조롱했다.

이 매체는 논평에서 일본의 올림픽 강행을 '군국주의로의 회귀'라고 표현하기도 했다.

매체는 "일본이 세계적인 보건 위기도 무릅쓰고 한사코 올림픽개최를 강행해 나선 것은 저들의 독도 영유권을 합리화하고 욱일기에 쓰인 침략의 과거사를 정당화함으로써 군국주의의 길에 또다시 발을 내디디려는 것"이라고 주장했다.

일본은 올 초 전범기로 통하는 욱일기와 욱일기 디자인의 유니폼을 경기장에 반입하는 것을 금지하지 않겠다는 의견을 표명했으며, 도쿄 올림픽·패럴림픽 조직위원회는 자국 지도에 독도를 일본 영토인 양 표시해 논란을 불렀다.

유인호 기자 sinryu007@asiae.co.kr