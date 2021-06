원희룡 "윤석열, 완전한 야권주자…국민의힘 들어와 경쟁하자"

[아시아경제 이현주 기자] 야권 대선주자인 원희룡 제주도지사는 30일 "윤석열 전 검찰총장은 이제는 완전한 야권주자라고 확실히 인정을 한다"면서 빨리 국민의힘에 들어와 함께 경쟁하자고 밝혔다.

원 지사는 이날 YTN라디오 '황보선의 출발새아침'에 출연해 "윤 전 총장이 생각하는 정권교체와 국가를 만들어야 되는 방향과 제가 추구하는 방향, 또 국민의힘이 추구하는 방향은 큰 틀에서 같다"면서 이처럼 말했다.

윤 전 총장과 이제 '원팀'이라고 밝힌 원 지사는 "정당을 비판하는 건 좋지만 정당 자체를 무시하거나 정당 자체를 회피해서 정치를 할 수 있지 않다"면서 "다양한 사람들이 서로 얽히고설키고 하면서 역사를 만들어 나가는 것이다. 그런 점에서는 빨리 들어오셔 가지고 경쟁도 하고 또 적응도 하시라, 이런 말씀을 강하게 권고한다"고 했다.

'윤석열 X파일'에 대해서는 "그 자체가 정치공학"이라며 "실체가 있든 없든 일단은 의혹을 부풀리는 그 자체를 목적으로 하는 면에서는 이건 음해"라고 비판했다. 원 지사는 "출처도 알 수 없고 육하원칙도 없고 그게 뭐 구체적으로 그걸 확인할 방법도 없는 이런 유령 엑스파일을 가지고 서로 그냥 흠집 내기, 해코지 하는 식의 정치는 낡은 정치"라며 "이걸 우리는 강력하게 여기에 대해서 심판을 해야 된다"고 말했다.

