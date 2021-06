[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행이 다가오는 장마철을 대비하여 지난 29일 약 20명의 IT부문 직원들이 함께 경기 의왕시 관내 하천(학의천)을 찾아 환경정화활동을 실시했다고 30일 밝혔다.

참여한 직원들은 코로나19 방역 수칙을 준수하는 가운데, 환경과 건강을 동시에 지킬 수 있는 ‘에코 플로깅’ 활동을 실시했다. 플로깅이란, 플로카 업(이삭줍기)과 조깅의 합성어로, 가벼운 조깅 등을 하며 쓰레기를 줍는 생활밀착형 환경보호 운동을 말한다.

박상국 농협은행 IT부문 부행장은 “코로나19로 야외활동이 부쩍 줄어든 요즘, 에코 플로깅을 통해 건강도 지키고 환경도 보호할 수 있어 더욱 뜻깊은 시간이었다”라며 “앞으로도 ESG 경영 실천을 통하여 기업의 사회적 책임에 앞장서는 든든한 민족은행이 되겠다”라고 말했다

