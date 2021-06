거제시, 상반기 어린이집 통학버스 안전점검 실시

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 거제시는 어린이집 통학버스 안전사고 예방을 위해 거제경찰서, 한국교통안전공단과 합동점검을 한다고 30일 밝혔다.

대상은 관내 어린이집 중 통학버스 미신고 운영시설, 최근 1년 이내 인허가 신고 및 등록한 어린이집, 통학버스 안전교육 미이수자가 있는 어린이집이다.

점검반은 통학버스 신고 및 종합보험 가입 여부, 안전교육 이수 여부, 운행기록일지 작성 여부, 차량 안전장치의 적정 설치와 정상 작동 여부 등을 중점적으로 살핀다.

위반사항 확인 시 현장 계도 및 시정명령, 차량구조장치의 안전기준을 위반의 경우 정비 명령이나 과태료를 부과할 예정이다.

거제시 관계자는“지속적인 점검과 관리를 통해 어린이 통학버스의 안전사고 발생을 예방하고 보육시설의 안전성을 강화해 보호자가 믿고 맡길 수 있는 보육환경을 조성하는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

