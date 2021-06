[아시아경제 윤동주 기자] 대선 출마를 선언한 윤석열 전 검찰총장이 30일 정치부 기자들과 인사를 나누기 위해 국회 소통관을 찾고 있다. 출마 선언 이후 첫 공식 일정으로 국회 기자실을 찾은 윤 전 총장은 기자실 부스를 돌며 기자들과 대면인사를 나눴다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr