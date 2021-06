"불법사금융 꼼짝마"…10월까지 '특별근절기간' 운영

금융위 등 관계기관, '불법사금융 범정부 TF' 회의 개최

강도높은 단속 실시…저신용 대출시장 상황 매월 점검

[아시아경제 이광호 기자]금융당국이 최고금리 인하 시행(24→20%)에 대응해 4개월 간 관계기관 합동 '불법사금융 특별근절기간'을 운영한다.

금융위원회는 방송통신위원회, 경찰청, 국세청 등 관계기관과 '불법사금융 범정부 태스크포스(TF)' 회의를 열고 다음달 1일부터 10월31일까지 4개월 간을 불법사금융 특별근절기간으로 선포, 강도 높은 단속을 실시한다고 30일 밝혔다.

이번 조치는 최고금리 인하를 틈타 불법사금융이 확산될 수 있다는 우려에서 마련됐다.

금융위와 관계기관은 특별근절기간 운영 실적 및 대부업권 등 저신용 대출시장 상황을 매월 점검하고, 운영경과를 토대로 추가연장 여부를 검토할 계획이다.

금융위 관계자는 "기관별 특별근절기간 운영 실적 및 대부업권 등 저신용 대출시장 상황을 주기적으로 점검하고 지난해 12월 국회에 제출된 대부업법 정부 개정안의 국회 입법절차를 적극 지원할 것"이라고 말했다.

한편 금융위와 관계기관은 지난해 하반기 불법사금융 특별근절기간 총 4724명을 검거하고 49명을 구속했다. 또 온오프라인 불법사금융광고 27만2000건을 적발·차단하고 6663건을 이용 중지했다.

