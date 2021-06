LX공사, 창사 44주년 맞아 ESG 경영 선포

[아시아경제 문제원 기자] LX한국국토정보공사가 창사 44주년을 맞아 ESG 경영을 선포했다.

LX공사는 30일 전주 덕진구 LX 본사 강당에서 창사기념일(7월1일)을 맞아 ESG 경영 선포식을 위한 노사 공동 선언문을 채택하고 전주시와 상생 협력을 위한 업무협약을 체결했다.

ESG는 기업의 비재무적 요소인 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance)를 뜻하는 것으로, 환경·사회적 책임을 다하고 경영의 투명성 강화를 통해 지속 가능한 성장을 추구하는 경영 패러다임이다.

선포식에는 김승수 전주시장, 박지현 한국전기안전공사 사장, 남영우 국토교통부 국토정보정책관, 김정범 비상임이사가 참석했다.

LX공사는 이날 ▲대한민국 탄소중립 2050 선도 ▲국토정보로 사회적가치 실현 ▲국민과 함께 공정·투명 경영 등 3대 전략방향을 선정했다.

이를 위해 LX공사는 사용전력 100%를 신재생에너지로 전환하고 탄소배출을 제로화하며 경영 전반에 쓰레기 줄이기를 실천한다.

공간정보 디지털 혁신을 통해 국토·도시문제 해결하고 공간정보 창업 지원과 인재육성 프로그램을 확대하며 지구촌 토지와 빈곤 문제 해결을 위해 국제협력을 이어간다.

LX공사는 전주시와 상생 협력을 위한 업무협약을 체결하고 수소시범도시 조성을 위한 인프라 구축도 지원하기로 했다.

김정렬 LX공사 사장은 "ESG는 이제 가지 않으면 안 되는 길이 됐다"며 "ESG 경영 선포식이 우리 모두의 포용적 녹색 회복과 지속 가능한 발전을 위한 중요한 걸음이 되길 바란다"고 말했다.

