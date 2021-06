'평생교육 지원사업' 30개大 선정…재직자 맞춤 교육 늘린다

성인 학습자 맞춤형 전형·유연한 학사제도 운영

선정된 학교당 평균 7.8억 사업비 지원

[아시아경제 한진주 기자] 교육부가 대학 평생교육체제 지원사업에 참여할 대학 30개교를 발표했다.

평생교육체제 지원사업은 대학이 자율적으로 성인학습자 맞춤형 입학전형과 유연한 교육 운영을 지원하는 사업이다. 성인 학습자 대상 직업전환교육 수요가 늘어나는 추세를 반영한 것이다.

수능 점수 대신 서류와 면접 심사로 재직자 등 성인학습자를 선발하고, 야간·주말·온라인 수업을 활성화하고 재학연한 상한 폐지 등 학사제도를 유연화 할 수 있게 된다.

참여 대학들은 다양한 연령대의 학습자가 참여할 수 있도록 맞춤형 전형을 개발하고 다학기제나 집중이수제, 시간제등록, 학습경험인정제 등 다양한 학사제도도 도입한다. 타 대학과 복수전공, 상호교과목 개방 등 교류활동도 적극적으로 실시한다.

교육부는 대학당 평균 7억8000만원의 사업비를 지원한다. 사업계획에 따라 교육과정 개발·운영비나 장학금, 홍보비 등으로 활용 가능하다.

교육부는 성인학습자 친화적 교육과 학사운영, 맞춤형 지원 등 평가기준을 중심으로 기존 참여대학 중간평가와 신규대학 선정평가를 실시했다.

유은혜 부총리 겸 교육부장관은 "학령인구 감소와 미래사회 변화에 대응하기 위해서는 대학의 평생교육 기능 강화가 중요한 과제"라며 "교육부도 성인학습자들의 평생학습을 통한 역량 개발 기회를 보장하기 위해 관련 사업 확대 등 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

