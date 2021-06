尹 출마 선언에 엇갈린 평가…與"저주만 돋보여" vs. 野"훌륭한 연설"

이준석 "尹연설, 국민 생각과 일치" 호평

與 "꼼수만 가득", "비전 없어" 비판 쏟아내

[아시아경제 강주희 기자] 윤석열 전 검찰총장이 29일 공식적으로 대선 출마 선언을 한 것을 두고 여야의 반응이 극명히 엇갈렸다. 야권에선 "훌륭한 연설"이라며 윤 전 총장을 치켜세운 반면, 여권은 "저주만 돋보인다", "국민 분노만 자극" 등 혹평을 쏟아냈다.

이준석 국민의힘 대표는 이날 페이스북에 윤 전 총장 연설에 대해 "젊은 세대가 배척하는 애매모호한 화법이 아니라 직설적이고 구체적인 화법이 인상적이었다"고 평가했다.

그는 "누구를 위해 정치하는지가 담겨 있는 훌륭한 연설이었다"라며 "정권교체를 바라는 다수 국민들과 생각이 크게 다르지 않음을 확인했다"고 밝혔다.

안철수 국민의당 대표도 이날 "경쟁력 있는 분들이 (대선에) 참여하는 것은 굉장히 바람직하다고 본다"라며 "치열한 정책·비전 경쟁으로 대한민국을 어떻게 만들어가야 하는지 국민께 알릴 좋은 계기가 될 것"이라고 내다봤다.

반면, 여권에선 '비전이 없다', '정부에 대한 분노만 있다' 등 날 선 비난이 쏟아졌다.

강병원 더불어민주당 최고위원은 페이스북에 "윤석열 전 총장, 무엇을 하겠다는 것인가"라며 "출마 선언은 세 줄로 요약된다. '나 윤석열이고, 문재인 정권은 잘못했고, 대안은 차차 얘기할 거고 여하튼 정권교체 할 거니 두고 봐라'로 끝났다"고 지적했다.

이어 "모호한 단어로 요리조리 빠져나가려는 꼼수만 가득하고 (현) 정부가 실패하길 바라는 저주만 돋보인다"라며 "가장 눈에 들어오는 것은 국민의힘이 늘상 외치는 독재, 개악, 전제라는 단어다. 대선 출마 선언이라기보다는 사실상 국민의힘 입당 선언에 가까워보인다"고 비판했다.

같은 당 박주민 의원도 "기자들이 경제정책부터 일본 외교, 부동산 정책 등 다양한 질문을 해주셨는데 뭐라 답을 했는지 기억에 남는 게 없다"며 "질문 자체를 이해하지 못했거나 본인의 의견이 없는 것처럼 보인다. 그래서 동문서답을 하고 임기응변으로 횡설수설 한 게 아닌가 싶다"고 직격했다.

이낙연 전 민주당 대표도 윤 전 총장에 대한 비판에 가세했다. 이 전 대표는 이날 최문순 강원도지사의 북 콘서트에 참석한 뒤 "대안 없이 국민 분노를 자극하는 정치는 바람직하지 않다"며 "국정 비전이 드러나지 않은 선언"이라고 혹평했다.

그는 또 윤 전 총장이 한일 관계에 대해 "문재인 정부가 이념 편향적인 죽창가만 부르다 망가졌다"고 비판한 것을 두고는 "도대체 어떤 생각에서 그런 말씀을 했는지 모르겠다. 더군다나 매헌 윤봉길 의사의 기념관에서 그런 말을 할 수 있는지, 제 귀를 의심했다"고 비판했다.

최근 대선 출마 선언을 한 추미애 전 법무부 장관도 "문재인 정부 공직자로서 검찰총장을 했는데 정치적 목적으로 대선을 준비하면서 사표를 내고 정부 비판만 한다는 것은 자기 부정"이라며 윤 전 총장의 대권 출마 선언은 모순적 행태라며 목소리를 높였다.

이어 "검찰총장, 감사원장 모두 사정기관으로서 최고도의 정치적 중립을 요구받는 자리다"라며 "스스로 예외라고 한다면 그것이야말로 예외로 끝나는 것이 아니고 헌법을 부정하는 것이고 반 법치라고 할 수 있다"고 주장했다.

