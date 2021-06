[아시아경제 박준이 기자] 다스코 다스코 058730 | 코스피 증권정보 현재가 5,690 전일대비 80 등락률 +1.43% 거래량 84,996 전일가 5,610 2021.06.29 15:30 장마감 관련기사 다스코, 성전건설로부터 25억 규모 공사 수주다스코, 한화시스템과 78억 규모 공급계약다스코, 109억원 규모 해창만 수상태양광 공사 계약 수주 close 는 임직원에 대한 상여금 지급을 위해 1억5882만원 상당의 자사 보통주 2만8311주를 처분하기로 결정했다고 29일 공시했다. 1주당 가격은 5610원이다.

