[특징주]우크라이나 전쟁 종전 기대감…HD현대인프라, 11%↑

24일 러시아-우크라이나 전쟁 종식 기대감에 재건주가 일제히 오르고 있다.

이날 오전 9시58분 기준 HD현대인프라코어 HD현대인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 14,980 전일대비 1,000 등락률 +7.15% 거래량 2,719,812 전일가 13,980 2025.11.24 10:07 기준 관련기사 정기선 HD현대 회장, 건설기계 현장 첫 방문…'소통 경영' 강화HD현대인프라코어, 3분기 영업이익 전년比 3배 급증…"글로벌 수요 회복세"정기선號 출항에 HD현대 그룹주 '신고가' 축포 전 종목 시세 보기 close 는 전 거래일 대비 1520원(10.87%) 오른 1만5500원에 거래되고 있다.

같은 시간 HD현대건설기계 HD현대건설기계 267270 | 코스피 증권정보 현재가 96,600 전일대비 6,200 등락률 +6.86% 거래량 261,803 전일가 90,400 2025.11.24 10:07 기준 관련기사 정기선 HD현대 회장, 건설기계 현장 첫 방문…'소통 경영' 강화HD현대인프라코어, 3분기 영업이익 전년比 3배 급증…"글로벌 수요 회복세"HD현대건설기계, 3분기 영업이익 558억원…전년比 30% ↑ 전 종목 시세 보기 close (9.29%), 다스코 다스코 058730 | 코스피 증권정보 현재가 3,145 전일대비 105 등락률 +3.45% 거래량 453,131 전일가 3,040 2025.11.24 10:07 기준 관련기사 [클릭 e종목]"다스코, 알려지지 않은 태양광 인프라 전과정 수행 가능 기업"[클릭 e종목]"우크라이나 재건 기대…유망주 3選"[특징주]다스코, 네옴시티 수주한 삼성물산에 내장재 공급…4% ↑ 전 종목 시세 보기 close (5.92%), 에스와이스틸텍 에스와이스틸텍 365330 | 코스닥 증권정보 현재가 3,810 전일대비 420 등락률 +12.39% 거래량 12,617,769 전일가 3,390 2025.11.24 10:07 기준 관련기사 연 4%대 최저금리로 4배 투자금을? 대체거래소(NXT) 이용자도 가능![특징주]전진건설로봇, 두자릿수 반등…美·우크라 광물협정 임박 [특징주]우크라 재건 테마주 강세…삼부토건, 14%대 ↑ 전 종목 시세 보기 close (8.26%), 대동기어 대동기어 008830 | 코스닥 증권정보 현재가 19,200 전일대비 3,200 등락률 +20.00% 거래량 2,144,798 전일가 16,000 2025.11.24 10:07 기준 관련기사 [특징주]우크라이나 110조 농업 재건 시동…대동기어, 더 큰거 온다우크라 재건株 '불기둥'…트럼프 한마디에 울고 웃고[특징주]대동기어, 우크라 종전 급물살에 신고가 전 종목 시세 보기 close (18.12%), SG SG 255220 | 코스닥 증권정보 현재가 2,615 전일대비 215 등락률 +8.96% 거래량 6,090,867 전일가 2,400 2025.11.24 10:07 기준 관련기사 SG "우크라이나 시범포설, 정부 기준 충족"SG, 친환경 K아스콘 韓-美 동맹…글로벌 시장 공략 시동SG, 대기오염 저감장치 사업 탄력…"정부 온실가스 감축 목표 상향 수혜" 전 종목 시세 보기 close (7.71%) 등 우크라이나 재건 테마에 포함된 종목들이 강세를 보인다.

이는 마크 루비오 국무부 장관을 비롯한 미국 고위급 인사들이 러시아-우크라이나 전쟁 종식을 위한 평화구상에 대해 논의하기 위해 23일(현지 시간) 스위스 제네바에서 우크라이나와 유럽 주요국의 당국자들과 만나며 투자자 관심이 집중된 것으로 풀이된다.

미 국무부는 이날 '미-우크라 회동에 대한 공동 성명' 자료를 내고 "미국과 우크라이나 대표단은 제네바에서 미국 측 평화 제안 협의를 위해 회동했다"며 "이번 논의를 바탕으로 양측은 업데이트되고 정교화된 평화 프레임워크를 작성했다"고 밝혔다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>