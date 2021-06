[아시아경제 이창환 기자] 한국타이어가 5년 연속 'GM 올해의 우수 공급업체(GM Supplier of the Year)'로 선정됐다고 29일 밝혔다.

1992년부터 매년 개최되는 올해의 우수 공급업체 시상식은 GM이 거래 중인 전 세계 자동차 부품업체 가운데 혁신적이고 뛰어난 가치를 창출한 우수 업체를 선정해 시상하는 행사다.

품질, 물류, 공급망 등 다방면에 걸친 종합 평가를 통해 업체를 선정한다. 올해는 2020년 성과를 기준으로 전 세계 16개국 총 122개 업체가 수상했다.

한국타이어는 최고 기술력에 기반한 최고의 품질 경쟁력과 혁신 성과를 바탕으로 GM과의 파트너십 향상을 이뤄내며 5년 연속 올해의 우수 공급업체로 선정됐다고 설명했다.

이어 이번 GM 우수 공급업체 선정을 바탕으로 북미 시장에서 프리미엄 브랜드 이미지를 더욱 강화할 예정이라고 강조했다.

