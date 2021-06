50세 맞은 머스크…"도지파더 축하" "경멸한다" 코인투자자들 엇갈린 반응

[아시아경제 권재희 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 28일(현지시간) 50세 생일을 맞았다.

1971년 6월28일 남아프리카공화국에서 태어난 머스크는, 고등학생 때까지 남아공에서 지내다 캐나다를 거쳐 미국으로 이주했다.

대학졸업 후 창업의 길로 들어섰고, 현재 전기자동차 업체 테슬라와 민간 우주 탐사 기업 스페이스X를 거느린 억만장자 사업가가 됐다.

이날 머스크의 50세 생일 소식에 팬들은 트위터에 각종 '밈(인터넷에서 유행하는 이미지나 동영상)'을 올리며 축하 메시지를 전했다.

특히 가상화폐 도지코인의 투자자들이 열광적인 응원을 보냈다고 뉴스위크는 전했다.

머스크는 올해 들어 '도지파더(도지코인 아버지)'를 자처하며 비트코인 대안으로 도지코인을 띄웠고, 도지코인 투자에 나섰던 사람들은 그의 트윗 지원 사격을 계속 기대하며 축하 메시지를 남겼다.

일부 광팬들은 도지코인 마스코트인 시바견을 안은 성인의 모습으로 머스크를 묘사한 이미지나 영화 '대부'를 패러디한 '도지파더' 밈을 올렸다.

머스크는 팬들의 축하에 트위터를 통해 감사하다고 화답했다.

하지만 머스크의 돌발 트윗으로 가상화폐 가격이 출렁이며 손해를 봤던 사람들은 머스크의 트위터에 악담의 댓글을 남겼다.

한 누리꾼은 "당신의 결정으로 힘들게 번 8000달러(약 900만원)를 잃었다"며 "내가 가장 경멸하는 사람에게 축하를 전한다"고 비꼬았다. 다른 네티즌들도 "나는 당신의 불행을 기원한다", "당신 때문에 집을 잃었다. 슬픈 생일이 되길 바란다"고 썼다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr