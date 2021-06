"서울 지하역사, '라돈 농도' 기준 4분의 1 수준으로 안전하게 관리 중"

서울시 보건환경연구원, 37개 서울 지하 역사 내 자연 방사선 발암물질 라돈 검사

[아시아경제 임철영 기자] 서울시보건환경연구원이 지난해 12월부터 올해 4월까지 37개 지하철 역사 내 라돈 검사를 실시한 결과 승강장과 대합실의 라돈 농도가 모두 권고기준 이내로 안전하게 관리되고 있다고 29일 밝혔다.

가장 최근 개통된 석촌역 등 9호선 연장 8개 역사는 2018~2019년 2년 평균이 32.0 Bq/㎥로 권고 기준 이하로 유지되고 있었으며 2∼7호선은 스크린도어 설치가 완료된 2010년 이후 라돈 농도가 현저히 감소했다. 2010년 이후 2∼7호선 라돈 평균 농도는 43.3 Bq/㎥로 스크린도어 설치전인 2007∼2009년 평균 농도 97.2 Bq/㎥와 비교할 때 44.5% 수준이다.

또한 2017년 개통된 우이신설경전철 중점관리 6개 역사는 환기 시설 운영 개선 등 저감 노력으로 2019년 이후로 라돈 농도가 권고 기준의 25% 수준으로 현저히 낮아졌다. 2017∼2018년 우이신설경전철 13개 역사 평균 농도는 119.4 Bq/㎥이었고 2019∼2020년 중점관리역사 6개 역사 평균 농도는 37.8 Bq/㎥로 감소하는 경향을 보였다.

신용승 서울시보건환경연구원장은 “라돈 침대 사고 이후 라돈 관리에 대한 시민의 관심이 높고, 특히, 암석의 영향을 받기 쉬운 환경에 위치한 지하역사에 대한 우려가 높았다”면서 “라돈은 기온, 습도 등에 따라 변화가 심하기 때문에 환기와 역사 내 공기 순환의 원리를 반영한 저감 장치의 효과를 검증하여 지하 역사의 라돈이 안전하게 관리 될 수 있도록 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.

