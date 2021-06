'제습 용량 키우고 전기료 부담 낮춘' 위니아 제습기 신제품

[아시아경제 김혜원 기자] 위니아딤채 위니아딤채 071460 | 코스닥 증권정보 현재가 5,400 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 5,410 2021.06.29 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 위니아딤채 '백신 냉동고' 식약처 인증 완료…국내외 본격 시판위니아딤채, 동물자유연대 온센터에 '유기동물 사랑 나누기' 기부금 전달위니아딤채, '위니아 보르도 냉장고' 출시 기념 프로모션 close 는 제습 용량을 키우고 전기료 부담은 낮춘, 총 5개 용량(8·10·16·17·19ℓ)의 '2021년형 위니아 제습기'를 출시했다고 29일 밝혔다.

이 제습기에는 위니아만의 독자적 기술인 고효율의 '듀얼 컴프레서'가 장착됐다. 회사 측은 "제습기의 심장인 듀얼 컴프레서는 두 개의 실린더로 운전하며 진동과 소음은 줄여주고 냉매를 강력하게 압축해 한층 빠른 제습과 높은 효율로 전기료 걱정없이 쾌적한 실내 환경을 유지할 수 있다"고 설명했다.

고효율 듀얼 컴프레서가 적용된 17ℓ, 19ℓ 신제품의 경우 넓어진 주거공간에 맞춰 기존 제품보다 1ℓ 더 커진 제습 성능을 확보했으며 에너지효율은 1등급으로 제습 효율을 최대화했다.

원하는 희망 습도를 5% 단위로 35~80%까지 손쉽게 설정할 수 있으며 적정한 실내 습도를 도와주는 자동 습도 조절 기능과 제습된 공기가 실내 구석구석 전달되는 '와이드스윙 모드'도 적용됐다.

장마철 빨래건조를 위한 '의류건조 모드', 비에 젖은 신발이나 습기가 많은 신발장, 곰팡이가 발생하기 쉬운 옷장을 집중적으로 제습할 수 있는 '스피드 마름이 키트'도 탑재됐다.

최근 증가하고 있는 1인 가구 수요를 반영해 10ℓ 소용량 제품도 추가했다. 출고가는 용량 및 기능에 따라 20만원부터 60만원대다.

