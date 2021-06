[클릭 e종목]"포인트모바일, 올해 영업익 157배 증가 전망"

[아시아경제 지연진 기자]하나금융투자는 포인트모바일 포인트모바일 318020 | 코스닥 증권정보 현재가 25,650 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 25,600 2021.06.29 07:57 장시작전(20분지연) 관련기사 포인트모바일, 핸드헬드와 100억원 규모 공급계약포인트모바일, 1주당 1.03주 배정 무상증자 결정‘글로벌 3위’ 향해 달리는 국내 토종 PDA…美서도 주목 close 에 대해 미국 최대 이커머스기업 아마존과 장기 공급 계약으로 실적 성장세가 가파를 것으로 전망하며 매수 투자의견과 목표주가 3만6300원을 제시했다고 29일 밝혔다.

포인트모바일은 2006년 설립된 산업용 PDA 및 주변기기 개발·생산 업체다. 모바일 컴퓨터와 핸드핼드 터미널, 모바일 POS, 블루투스 스캐너 등 산업 현장에서 필요한 다양한 제품군을 보유하고 있으며, 산업용 PDA분야 국내 1위 기업이다.

올해 2분기 매출액은 전년동기대비 52.9% 증가한 260억원, 영업이익은 49억원으로 49.7% 늘어날 전망이다. 아마존 매출이 104억원(155.3%)으로 급증하며 성장을 견인할 것으로 보인다. 아마존 매출은 매년 늘어날 예정이며, 아마존 공급 이력을 시작으로 추가적인 글로벌 고객사 유입이 예상된다.

아마존은 전세계 29개국에 2427개의 물류창고를 운영 중이며 국가별 물류창고, 분포 비율을 살펴보면 미국이 1170개(48.2%로 1위, 인도가 440개, 18.1%로 2위를 차지한다. 현재까지 포인트모바일의 아마존 매출 대부분은 인도에서 발생했지만, 올해부터 미국으로 본격저긴 공급이 시작될 전망이다. 다음달 ‘PM85’ 모델의 미국 통신사 버라이즌 인증을 획득할 예정이기 때문이다. 버라이즌 인증 획득을 통해 아마존 미국 매출 증대가 예상하며, 지난해 기준 7억원이었던 미국 매출은 올해 45억원까지 늘어날 것으로 예상된다.

올해 연간 매출액은 976억원(+99.6%), 영업이익은 157억원(15600%)이 전망된다. 글로벌 물류센터는 전 업종에 걸쳐 정상화 국면에 돌입한 상태로, 업황 회복에 따른 산업용 PDA 수요 급증으로 수혜가 예상된다. 최재호 하나금융투자 연구원은 "아마존 제품 매출 급성장이 예상되며, 특히 포인트모바일 제품의 미국 통신사 버라이즌 인증 획득이 오는 7월 중으로 예정돼 아마존의 48.2% 차지하는 미국 물류창고 본격납품이 예상된다"며 "글로벌 가맹점 기반 레퍼런스로 추가적인 가맹점 유치가 예상되며, 해를 거듭할수록 실적 성장세를 이어갈 것"이라고 전망했다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr