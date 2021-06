광주시 자치경찰위원회, 실무협의회 운영 세칙 등 의결

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 자치경찰위원회는 28일 4차 회의를 개최하고 자치경찰위원회 실무협의회 운영 세칙, 자치경찰사무 담당 경찰공무원 인사운영 규칙을 심의·의결했다고 밝혔다.

실무협의회는 자치경찰사무의 원활한 수행, 국가경찰사무와 자치경찰사무의 협력·조정 등을 위한 기구다.

광주시와 경찰청, 교육청 등 자치경찰사무 수행과 관련된 기관의 부서들이 참여해 치안행정과 지방행정이 결합된 통합적 치안 서비스를 제공한다.

더불어 지난 21일 열린 3차 임시회에서 심의·의결한 위임 범위 등을 토대로 ‘광주시 자치경찰사무 담당 경찰공무원 인사운영에 관한 규칙’도 확정지었다.

인사운영 규칙은 자치경찰제도 시행 초기 현장의 안정적이고 효율적인 인사 운영에 중점을 두고 마련됐다.

오는 30일에는 제1호 시책인 ‘어린이 보호구역 교통안전 종합대책’에 따라 광산구 운남초등학교 어린이 보호구역 현장을 점검하고 관계 기관과 함께 어린이 교통안전 캠페인을 실시할 예정이다.

김태봉 광주 자치경찰위원회 위원장은 “시범운영 기간 위원회는 7월 전면시행을 위한 제도적 기반을 마련과 시책 발굴에 매진했다”며 “앞으로도 자치경찰제의 안정적 운영을 제도적으로 뒷받침하고, 시민들의 참여를 통한 지역 맞춤형 시책을 적극 발굴하겠다”고 말했다.

한편, 지난 5월10일 출범한 위원회는 두 차례의 정기회의와 임시회의를 개최해 총 14건의 안건을 심의·의결했으며, 7월 전면시행을 대비한 제도적 기반 마련하는 등 협력 네트워크를 구축하고 시책 발굴에 주력해왔다.

