'秋 아들 휴가 미복귀 의혹' 수사한 부장검사 사표

추미애 전 법무부 장관 아들의 군 휴가 미복귀 의혹을 수사했던 양인철 서울북부지검 인권감독관(49·사법연수원 29기)이 사의를 밝혔다.

28일 법조계에 따르면 양 인권감독관은 이날 명예퇴직원을 제출하고 검찰을 떠나게 됐다. 양 인권감독관은 이날 내부망을 통해 "검찰이 어려운 시기에 사직하려니 마음이 무겁기도 하고 미안하기도 하다"면서 "바깥에서도 국민의 사랑을 받는 검찰이 될 수 있도록 끝까지 응원하겠다"고 사직 인사를 했다.

양 인권감독관은 지난해 서울동부지검 형사1부장으로 재직하면서 추 전 장관 아들의 군 복무 특혜 의혹 수사를 맡았었다. 그는 이 사건 수사를 지휘하다가 서울북부지검 인권감독관으로 전보됐으며 이후 이번 인사에선 대구고검 검사로 발령났다. 해당 직책들은 수사 권한이 없고 직접 수사에 관여하지 않아 상대적으로 한직으로 여겨진다. 그는 향후 거취에 대해선 "천천히 고민하려고 한다"고 말했다.

한편 검찰은 해당 의혹과 관련해 추 장관과 서씨, 추 장관의 전 국회 보좌관 A씨, 부대 지역대장 B씨 등을 무혐의로 불기소한 바 있다.

