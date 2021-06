민주노총 거창승강기대 노조, “김천영 즉각 사퇴해야!” 성명서 발표

사학 육성보다 개인 영리에 몰두

체불임금 강제 기부시키고 연봉도 삭감

김천영 횡포에 대학 떠난 직원만 80명

신임 총장은 총장 적임자 대학 발전을 위해 협력해야!

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 민주노총 전국대학노조 한국승강기대학교 지부 노조원들이 28일 성명서를 통해 김천영 이사장의 사퇴를 요구했다.

이응국 승강기대학노조지부장은 성명서를 통해 “학교 정상화의 과정이 위기에 봉착해 우리의 입장을 교육계, 노동계, 승강기 업계와 지역사회에 알린다”며 이유를 설명했다.

이어 이 지부장은 “2012년, 거창군은 대학 정상화 명분으로 김 대표를 이사장으로 영입했지만, 김 이사장은 사학 육성보다 대학 공사 등 자신의 이익만 취했고 승강기 업계와 협력을 추진하지 못했다”고 주장했다.

또 이 지부장은 “교직원에게 부당한 처우로 조직이 정체하고 정부 기관과 갈등으로 대학이 가진 능력을 낭비했다”며 “다행히 학생 증가로 흑자로 돌아섰지만, 군과 정부 지원사업을 유치 과정에서 고통받았던 교직원은 대학 인지도 때문에 외부로 발설도 못 했다”고 강조했다.

그뿐 아니라 “김 이사장은 대학을 인수 시 체불임금 상당 부분을 강제로 기부시켰고, 불법적으로 직원의 직급을 강등 조치했다”며 “호봉제를 연봉제로 바꿔 불법적으로 취업규칙을 수정, 최대 1700만원의 연봉 삭감도 자행했다”고 전했다.

특히 “생활고로 학교를 떠난 직원이 약 80명에 이른다”며 “항의라도 하면 ‘싫으면 그만두라’는 식이었다”라고 말했다.

그러면서 “신임 총장은 김 전 총장과 달리 영리에 관심을 두지 않고 정부 부처와 지자체, 산업계와 두루 소통해 대학을 정상화하고 교직원의 처우 개선을 위해 노력했다”며 “조합은 신임 총장이 대학을 발전시킬 리더라고 판단, 신임 총장의 경영을 방해하는 이사회의 각성을 촉구한다”고 강조했다.

이어 노조는 “지난 10년간 대학을 부정과 비리의 질곡으로 떨어뜨린 김 이사장과 이사들은 즉각 사퇴하고 신임 총장의 경영에 협조해 생존과 발전 가능성에 협력해야 한다”며 “이사회는 12년간 임금동결에 대한 보상 차원의 임금 인상을 단행하고 정상적 진급 인사를 시행하라”고 요구했다.

