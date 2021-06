함양대봉산휴양밸리 짚라인 신형 견인장치 설치로 안전 강화

안전요원 전문교육 실시·구동력 강화형 도르래 7월 조기 투입



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군이 대봉산휴양밸리 관광의 주력 시설인 대봉짚라인에 대해 안전 조치를 했다.

군에 따르면 지난 24일 대봉짚라인의 안전성 강화를 위해 관리부서인 휴양밸리과 공무원들과 유지관리 업체인 ㈜짚핑코리아가 합동 현장 점검 및 관련 회의를 하고 대봉짚라인의 하드웨어와 소프트웨어 2가지 부문에서 안전을 강화했다.

하드웨어 안전 강화의 목적으로 짚라인 4코스 경사 구간에서 이벤트(제동에 의한 멈춤) 발생 시 자동견인 장치의 등판 출력이 낮아 인원 구성으로 대체하는 과정에서 승객 견인 시간이 많이 소요됐던 것을 해결하기 위해 기존 대비 3배의 구동 힘(36V)을 가진 배터리를 설치했다.

이번에 새로 개발된 견인 장치는 이동 거리가 600m에 달해 대봉짚라인 4코스의 이벤트 발생 지점 대부분을 커버할 수 있을 것으로 기대된다.

또한 도르래의 카라비너 체결 부분이 수축해 안전 제동이 일찍 걸리는 현상을 해결하기 위해 신형 도르래를 7월 초에 조기 투입할 예정이다.

소프트웨어 안전 강화를 위해 국내외의 다양한 짚라인 사고 영상을 바탕으로 발생 가능한 모든 형태의 사고 원인에 대한 분석과 대처 방법을 설명하고 요원들을 대상으로 하네스(조끼형 안전띠) 착용법과 도르래 등 장비 운용법에 대해 1:1 대면 교육을 진행했다.

또한 기존에 시행해 온 1일 점검(탑승 2시간 전), 정기점검(주 1회·월 1회)을 더욱 강화하고 안전 설명서를 비롯해 각종 점검일지 등을 총 정비했다.

군은 향후 안전 관련 예산을 추가로 확보해 초음파 탐색기 등 비파괴 검사 장비를 도입하고 관련 시설을 전자동화하는 등 장기적으로 대봉산레포츠 시설물에 대한 스마트 세이프티 시스템을 구축해 나갈 계획이다.

