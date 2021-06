신안군, 고품질 농·수특산물 판로 확대 탄력

온라인 쇼핑몰 ‘신안1004몰’ 오픈



섬에서 생산된 차별화된 제품 판패

[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 전남 신안군(군수 박우량)은 온라인 쇼핑몰인 ‘신안1004몰’을 내달 1일부터 오픈해 섬에서 생산된 차별화된 고품질 농·수특산물의 홍보·판매 서비스를 시작한다고 28일 밝혔다.

코로나19 등으로 오프라인에서 온라인(비대면)으로 바뀐 소비자의 상품 구매방식과 소비 추세에 맞춰 홍어, 천일염, 대파, 시금치, 양파, 왕새우, 새우젓, 김 등 신안군에서 생산되는 신선하고, 우수한 농수특산물을 소비자들이 편리하게 PC와 모바일(휴대전화)을 이용해 손쉽게 구매가 가능하도록 마련된 전자상거래 장터이다.

‘신안1004몰’은 구매 소비자들이 포털사이트 검색창에 신안, 수선화, 섬 수국, 퍼플섬 등 신안군 이미지와 관련된 단어만 입력하면 편리하게 연관 검색이 가능하도록 했다.

특히 이를 바탕으로 4계절 내내 개최되는 1004섬 꽃축제 및 다양한 계절 농·수산물 축제와 연계한 라이브 커머스를 진행해 생생한 현장 소식과 함께 농수특산물을 홍보·판매할 계획이며, 축제와 체험을 함께 즐길 수 있는 1석 3조의 시너지 효과를 가져옴으로써 ‘신안1004몰’이 농·수특산물 홍보와 판로 확대에 획기적인 역할을 담당하게 될 것으로 기대를 모으고 있다.

또한 쇼핑몰 입점업체의 경쟁력 제고를 위한 상품 상세페이지 제작, 상품관리, 농어가 교육 시행 등을 통해 소비자 욕구를 충족시키는 좋은 상품을 생산·판매하도록 지속적인 지원과 관리를 해 나갈 계획이다.

박우량 군수는 “신안1004몰은 신안군의 우수한 농수특산물을 소비자와 연결해 주는 온라인 플랫폼으로, 섬만이 가질 수 있는 맑은 공기와 물, 풍부한 일조량, 게르마늄 토양에서 생산된 안전하고 신선한 먹거리를 준비해 소비자의 오감을 만족시켜 드리는 쇼핑몰이 되도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr