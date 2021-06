OK금융그룹, 핀테크 스타트업 '델리오'와 기술협력 업무협약 체결

아시아경제 송승섭 기자]OK금융그룹이 핀테크 스타트업 델리오와 기술협력을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

협약에 따라 양사는 디지털 자산 운용·관리를 위한 핀테크 기술 부분에서 협력하고 블록체인 금융 인프라 확장을 위한 사업모델을 개발한다. 또 새로운 디지털 금융 비즈니스 토대 마련을 위해 상호 협력방안을 마련해나갈 예정이다. 디지털 금융 시대에 필요한 기술과 그에 따른 서비스도 공동으로 연구하고 개발할 계획이다.

현재 OK금융그룹은 계열사인 OK저축은행의 전사적 디지털 전환(DT) 프로젝트를 추진 중이다. 지난해에는 사용자 인터페이스를 개선하고 개인화 기능을 더하는 등 기존 OK저축은행 모바일 뱅킹 애플리케이션(앱)을 전면 개편했다. 지난 10월에는 LG CNS·뱅크웨어 글로벌 컨소시엄 계약을 맺고 차세대 전산 시스템 구축에 착수한 상황이다.

OK금융그룹 관계자는 “신기술과 금융서비스 역량을 내재화해 혁신적인 디지털 금융 서비스를 발굴할 것으로 기대한다”며 “양사가 적극적으로 협업해 새로운 디지털 금융 시장에서 서로 도움이 되기를 바란다”고 강조했다.

