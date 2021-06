20비 군사경찰대대장 형사입건… 유족 오늘 첫 기자회견

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]공군 여중사 성추행 사건의 초동수사를 맡은 제20전투비행단의 군사경찰대대장이 형사입건됐다.

28일 조사본부는 국방부 출입기자단 문자공지를 통해 "그동안 수사결과를 정리해 이날 중으로 국방부 검찰단에 사건기록 일체를 송치할 예정"이라고 덧붙였다.

조사본부는 지난 25일 열린 군검찰 수사심의위원회에서 20비행단 군사경찰대대장에 대해 징계위원회에 회부하겠다고 보고했으나, 위원회는 징계회부하는 군사경찰대대장에 대해서도 직무유기로 형사입건해야 한다는 의견을 제시했다. 이에 따라 조사본부가 위원회의 의견을 받아들여 형사입건을 결정한 것으로 보인다.

하지만 성추행 피해 뒤 극단적 선택을 한 공군 이 모 중사의 유족이 피의자 신분인 제15특수임무비행단의 대대장, 중대장과 함께 운영통제실장, 레이더정비반장을 추가로 고소해 피의자는 더 늘 전망이다.

이 중사 부친은 이날 오전 10시 30분 경기 성남의 국군수도병원에서 기자회견을 한다.

국방부조사본부와 국방부검찰단의 수사 및 국방부 감사관실의 감사 진행 상황 등에 대한 입장을 표명할 것으로 보인다. 유족이 현재 진행 중인 군 수사와 감사 등에 대한 직접 공개 입장 표명은 처음이다. 이 중사에 대한 성추행 피해와 2차 가해, 지휘보고체계 등을 규명하는 국방부 수사와 감사에 따라 지난 25일 기준으로 관련 피의자는 총 19명이다.

양낙규 군사전문기자 if@asiae.co.kr