위메프, 입짧은햇님·히밥과 소상공인 판매지원

어디까지 팔아봤니 시즌3 진행

[아시아경제 김철현 기자] 위메프가 소상공인 판로 개척 지원을 위해 유명 크리에이터와 만난다. 위메프는 29일 '입짧은햇님'과 '어디까지 팔아봤니 시즌3' 시작을 알리는 첫 라이브커머스를 진행한다고 28일 밝혔다.

'어디까지 팔아봤니'는 위메프가 중소벤처기업부, 소상공인시장진흥공단 및 유명 크리에이터들과 함께 소상공인 판로를 개척하고 소비 촉진을 돕는 라이브커머스 프로젝트다. 매 방송마다 크리에이터들은 소상공인협동조합 우수 상품을 직접 시식하고 위메프는 할인 쿠폰 등을 통해 판매 촉진을 지원한다.

이번 시즌에는 입짧은햇님, 히밥 등의 크리에이터가 함께한다. 방송은 11월까지 총 6회에 걸쳐 진행하며 관련 소상공인 상품을 구매할 수 있는 기획전은 연말까지 운영한다.

방송 시간 외에도 할인 혜택을 지원한다. 동행세일 기간인 내달 11일까지 최대 25% 할인 쿠폰을, 연말까지는 10% 상시 할인 쿠폰을 제공한다. 라이브커머스 방송은 위메프의 '어디까지 팔아봤니 시즌3' 기획전 페이지 및 각 크리에이터 공식 유튜브 채널에서 볼 수 있다.

