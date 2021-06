복지부, 복지시설 아동 대상 맞춤형 치료재활 서비스 지원

[아시아경제 이춘희 기자] 아동 학대, 코로나19 등으로 인지·정서·행동 상 어려움을 겪는 아동의 치료재활을 위한 복지 사업이 추진된다.

보건복지부는 아동양육시설, 공동생활가정, 아동보호치료시설 등 아동복지 생활시설 아동 중 이 같은 이유로 문제행동을 겪는 아동을 대상으로 한 맞춤형 치료재활 서비스를 추진한다고 28일 밝혔다. 이번 사업은 아동 1400명을 대상으로 복권기금을 활용해 진행된다.

맞춤형 치료재활서비스 사업은 2012년부터 약 8000명의 아동에게 서비스를 제공했다. 올해 기금운용계획은 지난해 대비 19% 늘어났고, 사업 대상은 200명 확대했다.

해당 사업은 아동권리보장원을 통해 추진된다. 대상자는 서비스 신청 아동 전원에게 K-CBCL 등 설문지를 활용한 사전 심리검사를 통해 선정된다. 선정 아동은 지능검사, 성격검사, 흥미검사, 로르샤흐 검사 등 종합심리검사를 추가로 실시해 이를 토대로 한 맞춤형 치료재활 서비스를 받게 된다.

또 이와 함께 부모 또는 주양육자의 양육태도가 아동의 정서 발달이 주요 요인으로 작용하는 만큼, 치료재활뿐 아니라 아동과 원가정 간의 긍정적 관계 개선을 위한 가족 간 치료프로그램과 시설 내 주양육자 교육에 대한 지원도 병행된다.

특히 올해부터는 사업수행기관을 한국아동복지협회에서 아동권리보장원으로 이관해 아동복지서비스에 대한 공적 책임을 강화했다.

송양수 복지부 아동권리과장은 "치료재활사업이 아동의 건강한 성장을 지원하는 서비스로 제대로 운영될 수 있도록 지원 체계를 강화해 나가겠다"며 "아동의 심리적 안전과 행복이 최우선으로 고려될 수 있도록 맞춤형 치료재활서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

