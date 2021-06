경찰, 2개월간 대포폰 등 '전화금융사기 4대 범죄수단' 3만개 적발

대포폰·대포통장·전화번호 변작기·불법환전

국가수사본부 집중단속

대포폰 10대 중 9대 '알뜰폰' 악용

관련 범죄 감소추세 전환

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청 국가수사본부는 2개월간 보이스피싱 등 범죄 수단으로 이용되는 '전기통신금융사기 4대 범행수단'에 대한 특별단속을 통해 3359명을 검거하고, 이 가운데 116명을 구속했다고 28일 밝혔다. 또 대포통장 등 범행수단 3만1617개를 적발했다.

경찰은 앞서 4월 21일부터 ▲대포폰 ▲대포통장 ▲전화번호 불법 변작 중계기 ▲불법 환전행위 등 주요 범죄수단에 대한 단속을 벌여왔다. 이번에 적발된 범행 수단은 대포폰이 2만7039대로 가장 많았고, 대포통장이 4267개, 불법 전화번호 변작 중계기 311대 등 순이었다. 불법환전 행위도 총 15건, 312억원 상당을 적발했다. 특히 지난해 동기간 대비 대포폰은 720%, 대포통장은 193% 증가한 것으로 나타났다.

세부 단속 현황을 보면 먼저 대포폰의 경우 알뜰통신사(92%)를 이용하는 경우가 대부분이었고, 선불폰 개통·유심칩 구매 방식으로 이뤄졌다. 개통명의자는 97%가 개인이었는데, 그 중 외국인 비율이 59%를 차지했다. 법인 명의 대포폰도 561건 적발됐다.

대포통장의 경우 개설 은행별로는 국민은행 1094건(25%), 농협은행 756건(17%), 기업은행 564건(13%) 등에서 다수 발생했다. 개설명의자는 개인이 67%, 법인이 32%를 차지했고 외국인 명의 대포통장도 13건 적발됐다.

이와 함께 불법 전화번호 변작 중계기는 서울경찰청 236건, 경기남부경찰청 48건, 경기북부경찰청 15건 등 주로 수도권에서 집중적으로 단속됐다. 불법 전화번호 변작 중계기는 외국에서 걸려오는 070 인터넷 전화 발신번호를 010 휴대전화 번호로 바꾸는 수단으로, 보이스피싱 등 각종 범죄에 악용되고 있다. 설치 장소는 원룸 등이 93%를 차지했으나, 최근 추적을 피하기 위해 차량에 중계기를 싣고 운행한 사례도 일부 발견됐다.

마지막으로 전화금융사기 등 범죄 피해금을 해외 범죄조직으로 송금하는 불법 환전행위도 15건·29명을 검거하고 불법 환전금액 312억원을 적발했다. 부산경찰청에서 150억원을 적발했고, 전북경찰청 57억원, 경기북부청 55억원, 서울청 49억원 등 순이었다.

경찰은 이 같은 단속과 함께 범죄이용 전화번호 이용 중지를 병행하면서 전화금융사기 발생건수가 감소 추세로 전환됐다고 설명했다. 실제 올해 3월 4017건에 달했던 전화금융사기 사건은 4월 2808건, 5월 2406건으로 줄었다.

경찰 관계자는 "대포물건의 개통·개설과 관련한 제도개선을 위해 단속 결과를 유관기관과 공유해 제도 개선을 추진할 방침"이라며 "하반기에도 2차 단속을 실시해 범죄에 이용되는 각종 수단을 근절하고, 이로 인한 전화금융사기 등 범죄를 척결해 나가겠다"고 강조했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr