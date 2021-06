[포토]‘마스크 파란 하늘로 날아가네’...중랑행복글판 여름편 대상 선정

[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 중랑행복글판 여름편 공모전에서 조성희 씨의 ‘아름다운 꽃 향기 진초록 나무 냄새에 하얀 마스크 파란 하늘로 날아가네’를 당선작으로 선정, 24일 오후 공모시상식을 개최했다.

공모전에서 대상을 수상한 조성희 씨(81)는 고령임에도 평소 꾸준히 글을 써 왔으며, 시상식에 참석해 “무더운 여름이지만 푸르른 나무가 주는 활기찬 기운으로 마스크도 벗고 코로나도 극복했으면 좋겠습니다.”라며 창작 의도를 밝혔다.

시상식은 당선작 및 가작 수상자 6명이 참석한 가운데 진행됐다.

당선작 수상자는 상장 및 서울사랑상품권 50만원을, 가작 수상자들은 각각 상장 및 서울사랑상품권 10만원을 수여받았다.

이날 시상식에서 류경기 중랑구청장은 “백신 접종을 통해 코로나19 극복에 대한 기대감이 높아지는 가운데 이번 공모전에도 많은 구민들이 무더운 여름 희망을 줄 수 있는 문구들을 많이 응모해주셨다”며 “더운 날씨에 청사를 방문하시는 주민 여러분들에게 글판이 작은 위로가 되길 바란다”고 말했다.

