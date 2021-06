김해시, 여성 일자리창출 위한 관계기간 간 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 사회적공동체지원센터와 김해시여성센터·김해시동부여성새로일하기센터는 여성 일자리 창출을 위한 업무협약을 체결했다고 25일 밝혔다.

이번 업무협약은 여성 창업기업의 사회적기업 진입을 유도하고 여성의 취업을 지원하는 일자리 창출 관계기관들이 협력하고 공동대응할 수 있는 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

김해시 관계자는 “이번 협약을 통해 창업을 준비하는 여성에게 사회적경제 진입에 필요한 정보와 교육프로그램 제공을 위해 협력하겠다”며 “취약계층 구직자와 구인 희망 기업 간 고용 불일치를 해소해 사회적경제 기업들이 사회적 가치를 창출할 수 있는 여건을 마련해 나가겠다”고 말했다.

한편 사회적기업은 통상적인 고용시장에서 취업에 어려움을 겪는 취약계층에 일자리와 사회서비스를 제공해 사회적 가치를 생산하면서 동시에 재화 및 서비스를 생산·판매하는 기업을 말한다.

