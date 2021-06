허성곤 시장, 여름철 우기 대비 고위험 현장 점검 나서

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 허성곤 경남 김해시장이 25일 여름철 우기를 대비해 관내 대형 공사장, 급경사지 사면붕괴 우려지역 등의 현장점검에 나섰다.

이날 허 시장은 대형공사장 내 사면 토사 유출과 추가 유실 여부, 임시 침사지 및 가배수로 정비 상태, 안전시설 설치 이행 여부와 급경사지 사면붕괴 우려 지역의 유지관리 실태, 사전 안전 점검 여부 등을 확인했다.

특히 나전일반산단 옹벽 유실 현장과 같은 사면붕괴 우려 지역에 대해서는 철저한 점검과 예찰 활동을 강조하면서 우기 대비 피해 예방에 최선을 다할 것을 지시했다.

김해시 관계자는 “여름철 자연재해 대책 기간 동안 주요 시설에 대한 예찰 활동을 강화하면서 안전관리 사각지대에 대해서도 지속해서 발굴·관리하는 등 재난 대비체계를 강화해 시민의 생명과 재산 피해를 최소화하겠다”고 말했다.

